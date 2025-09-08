Доц. Кирилов обеща подкрепа за Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) в Черна гора

снимка Булфото

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов и министърът на здравеопазването на Черна гора д-р Воислав Шимун обсъдиха двустранното здравно сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на българското здравно ведомство.



Министър Шимун подчерта пътя, който Черна гора следва да извърви до приемането на страната в Европейския съюз и изтъкна, че ще разчита на подкрепата на Министерството на здравеопазването на България и по-конкретно за прилагане на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) в Черна гора.

От своя страна министър Кирилов отбеляза, че двете министерства имат възможност за сътрудничество по области от взаимен интерес и не следва да се ограничават само от тези, включени в Меморандума за разбирателство. По отношение на ЕЗОК, министър Кирилов посочи, че е необходимо да бъдат получени конкретни предложения за промяна на Спогодбата за социална сигурност. Двамата министри изразиха задоволство от възможността за реализиране на срещата и поеха ангажимент за продължавате на диалога с цел постигане на реални резултати.



Министър Кирилов е част от делегацията, водена от премиера Росен Желязков, която е на двудневно посещение в Черна гора. В делегацията са и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на туризма Мирослав Боршош, предаде БТА.

