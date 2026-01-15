Доц. Киселова: БСП ще оттегли идеята си за изключване на хора от избирателните списъци

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Идеята хората, които не са гласували на предходни избори, сега да се регистрират, за да могат да гласуват, е от началото на 51-ото Народно събрание с цел да се изчистят избирателните списъци от мъртвите души и да се актуализират избирателните списъци.

Това коментира пред Нова тв доц. Наталия Киселова, депутат от групата на БСП – Обединена левица.

Към момента правилото е, че всички хора с избирателни права се вписват в избирателните списъци по постоянен адрес. Това е правило. А нашето предложение е било направено в контекст, в който да имаме поне година преди изборите и в момента не е коректно да го поддържаме, защото срокът е кратък, посочи тя.

Когато изборите чукат на вратата да се създава суматоха, че БСП иска да се изключват хора от избирателния списък, не е коректно. Като дойде време за обсъждане нашите представители ще оттеглят това предложение. Нашето разбиране е било в по-дългосрочен план, когато е било направено, обясни тя.

Когато говорим за промени в изборното законодателство, те трябва да повишават избирателната активност и доверието в процеса. Една от причините в момента отново да сме в криза е недоверието в изборния процес и Народното събрание. Позицията на БСП ще бъде представена, като нашето разбиране е за сканиращи устройства. По мое мнение обаче ние в момента не сме готови да въведем такива машини. Вижте как изглежда профила на избирателя на последните избори – повече хора са гласували на хартия, отколкото на машина, това може да се провери. Когато се гласува дали на хартия или на машина да се гласува, как после да се гарантира, че няма д а има въздействие дали върху хартията, дали върху машината. Въпросът е как това да се направи в Изборния кодекс, обясни Киселова.

Едно от нашите предложения беше, че хора, които са с констатирани проблеми в секционните комисии, да не могат повече да бъдат членове, посочи тя.

Машината може да смята, но трябва да има гаранция, че онова, което гражданите са натискали, е било изплюто като разписка и това да бъде синхронизирано. Но до момента не е направен нито един одит, за да се види дали онова, което гражданите са избрали, е отразено правилно и на хартията. Смятам, че каквато и промяна да се направи, всички парламентарни групи трябва да са обединени около това, посочи тя.

