Доц. Кунчев: Има първи случай на треска Чикунгуня у нас

Инфекцията причинява висока температура, обрив и силни ставни болки, които при някои пациенти могат да продължат с месеци или дори години.



Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран в България през миналата седмица. Заболелият е мъж, който е бил на почивка на Сейшелите. Той е добре и няма да развие усложнения. Това каза във Варна главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Той присъства на откриването на изключително модерна PCR лаборатория в Регионалната здравна инспекция, създадена с партньорството на СЗО и фондация Азия-Европа, предаде Moreto.net.



Кунчев коментира, че подобни болести не могат да се изключат.



"И с вноса на работна ръка от чужбина и с големия брой туристи, но най-вече, защото все повече българи ходят по по-екзотични места, такъв внос е възможен. Няма нищо страшно в това. Въпросът е системата да работи и да ги хваща навреме. Миналата година имахме случай на коремен тиф от Индия. Обикновено по 2-3 случая на малария. Точно затова е много важно системата за надзор да ги хваща своевременно, за да не правят контакти в страната и за да не станат тези вносни случай местни.", каза главният държавен инспектор.



Чикунгуня е заболяване, причинено от вируса чикунгуня, който се предава на хората от заразени комари, с големи огнища и спорадични случаи, докладвани предимно в Северна и Южна Америка, Азия и Африка, и от време на време по-малки огнища в Европа.



Симптомите на чикунгуня са подобни на тези на денга и Зика, което прави чикунгуня лесна за погрешно диагностициране и затруднява държавите да определят точно броя на заразените хора.



Чикунгуня причинява треска и силна болка в ставите, която често е изтощителна и може да бъде продължителна; други симптоми включват подуване на ставите, мускулни болки, главоболие, гадене, умора и обрив.



В момента има две ваксини срещу чикунгуня, които са получили регулаторни одобрения в няколко страни и/или са препоръчани за употреба при рискови групи, но ваксините все още не са широко достъпни, нито в широко разпространена употреба. СЗО и външни експертни съветници преглеждат данните от изпитванията на ваксините и данните от постмаркетинговия период в контекста на глобалната епидемиология на чикунгуня, за да информират за евентуални препоръки за употреба.



Няма специфично антивирусно лечение за инфекции с вируса чикунгуня, но антипиретични и аналгетични лекарства (като парацетамол) за треска и болка могат да се използват за облекчаване на тези симптоми.



Тежките симптоми и смъртни случаи от чикунгуня са редки и обикновено се срещат при малки бебета или възрастни хора с други съпътстващи здравословни проблеми.

