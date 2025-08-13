Доц. Кунчев: Това са първите симпоми на чикунгуня

Кадър БНТ

Има ли увеличен брой болни от K-19? През лятото не е ли необичайно? Хората тестват ли се изобщо, за да се хваща нещо повече в статистиката от обичайното? На тези въпроси отговори даде в ефира на Nova главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

"Не бих казал, че е необичайно. Това е вирус, който е изключително променлив, успява да вади все нови варианти, които имат свойството, когато няма силен колективен имунитет, да се разпространяват повече. Има някакъв ръст, но това не дава пълната картина. Има леко увеличение, но реално има десетократно намаление спрямо миналата година.

Няма ситуация, която да ни притеснява. Сравненията на малки интервали крият риска от грешни заключения", каза Кунчев.

"За момента не виждам нещо притеснително по отношение на К-19. Рано или късно ще се стигне до вариант , който крие потенциална опасност от епидемично разпространение", добави той.

Новите варианти не предизвикат тежко заболяване, начинът им на протичане не е повод за притеснение, отбеляза главният здравен инспектор на републиката.

"К-19 се смесва с летните вируси, те са много голям брой. Не е възможно ние непрекъснато да имаме информация кой човек с какъв щам е заразен. Това не е важно, защото клиничната картина е сравнително лека, хората се излекуват в рамите на 2-3 дни. Без особено лечение.

За ентеровирусите специфично лечение няма, но е важно да възстановим електролитния баланс", обясни експертът.

Има ли начин да си подсилим имунитета?

"Много се спекулира по тази тема. Има хора, които имат нужда след друго вирусно заболяване, например Морбили, която мачка имунитета. Да подсилваме имунитета защото сме чули по телевизията за ново революционно лекарство, това не е реалистично.

Имунната система е много фина система, по-скоро бих обърнал внимание на общото добро състояние, на балансираното хранене, защото имунитетът с банички не може да се изгради. Необходима е балансирана, белтъчна храна. Организмът си знае работата. Няма нужда при здрав организъм да добавяме добавки и лечебни средства", категоричен бе Кунчев.

Ще ни хапят комари!

"Климатични промени има. Комарите ще се чувстват все по-удобно при нас. Най-вече тигровия комар. Има някои притеснителни неща. Колегите в Букурещ установиха два случая на малария при хора, които не са ходили никъде.

Възможно е човек , върнал се от чужбина, да е бил ухапан от комар, който след това е ухапал друг човек. Дори се замрежват прозорците в инфекциозните болници, за да не се позволи тази връзка между болен и здрав", разказа Кунчев.

"Друг притеснителен случай са случаи на холера във Варшава. Все по-на север ще намираме причинители, дали папатаци, кърлежи, комари. Пряка опасност за нашата страна от Китай във връзка с чикунгуня няма. Чакаме от СЗО да каже, дали китайският вариант е по-заразен. Протича малко по-тежко от очакваното", каза още той.

Симптомите на чикунгуня

"Типична треска. Не винаги тя ще бъде в пълна разгърната картина, но температура, главоболие, обрив, болки по стави. Имаме вече приносителя, срещали сме го в България и ще го срещаме още по-често. Той бе внесен в Европа, в Италия преди 10-15 години. Беше пристигнал с автомобилни гуми, в които се бе застояла вода", обясни главният здравен инспектор.

Трябва ли да се промени начина, по който пръскаме

"Пръскането трябва да стане по-ефективно. Много често за общините и централните органи законът за обществените поръчки ни връзва ръцете. Има голяма конкуренция и ако някоя фирма реши да си играе в случая, идва тотално блокиране.

Пръскането трябва да започне през март и началото на април, ако това започне 6 месеца по-ксъно, няма да има никакъв ефект", подчерта Кунчев.

Кунчев уточни, че пръскането се контролира и ако няма ефект, парите по договора не се плащат.

"Винаги даваме по около месец, за да се изчерпят количествата, които са внесени. Но след като колегите са решили, че има достатъчно доказателства, че влияят на здравето, те ще бъдат заменени с друго. Може би ще станат малко по-скъпи и редки, но има с какво да се замени.

Има краен срок, след който няма да може да се ползват тези вещества и няма да се чака никого", каза главният здравен инспектор.

