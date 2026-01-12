Доц. Кунчев: В навечерието сме на най-високите стойности на грипната вълна

Кадър: Нова Нюз

Намираме се в навечерието на най-високите стойности на тазгодишната грипна вълна. Заради промените в щама вирусът се предава по-лесно и засяга повече хора. Но опасенията за тежко протичане и висок риск от развиване на усложнения не се оправдават. Рискови са възрастните хора с хронични заболявания. Това каза главният здравен държавен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Експертът предположи, че към края на януари или началото на февруари пикът вече ще е преминал.

Той посочи, че тази година е имало силен интерес към ваксините – поставени са почти 95% от дозите, предоставени на общопрактикуващите лекари. Имало сериозно търсене и на свободния пазар, особено на назалната ваксина.

„Ваксина може да си направим, когато решим, но ефектът няма да е еднакъв. Поради това, че вече има масова циркулация на вируса, е възможно, след като поставим дозата, да се срещнем с грипа и пак да се разболеем. Някои ще си помислят, че ваксината го е предизвикала, други – че няма ефект от нея. Нито едното е вярно, нито другото. Все пак инкубациннният период на грипа е от няколко часа до 1-2 дни. Нужно е и време да се изгради имунитет – 21 дни. Затова е най-добре ваксината да се поставя през октомври, ноември и дори до средата на декември, за да има време организмът да изгради имунитет”, обясни още Кунчев.

Експертът каза, че тестването при разболяване помага за диагностиката. Но допълни, че когато вече е започнала епидемията от грип и вирусът е успял да надделе над другите, вече няма необходимост да се прави тест.

Кунчев каза още, че от количеството вирусен товар, което сме поели при заразяване, зависи колко тежко ще изкараме грипа. И допълни, че предпазната маска, използването на дезинфектант и честото проветряване са основните мерки за превенция. Той препоръча да се отнасяме сериозно към грипа, за да няма усложениня и да не заразяваме другите.

По отношение на грипната ваканция доц. д-р Кунчев посочи, че и с, и без нея грипна епидемия ще има. Мярката има ефект, ако не е закъсняла, каза още той, но подчерта, че не трябва да се злоупотребява с нея.

Кунчев беше категоричен, че тази година няма недостиг на противогрипни препарати.

