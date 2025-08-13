Доц. Кунчев обясни защо ковид не бива да ни притеснява

Редактор: Недко Петров

Ръстът на заразените с коронавирус през последните дни разтревожи българите. Главният държавен здравен инспектор обаче побърза да успокои всички, че няма повод за притеснение.

Искам да кажа, че това, че една седмица се сравнява с предишната и има някакъв ръст, не дава пълната картина. Да, има леко увеличена заболяемост, но реално има десетократно намаление спрямо този период с миналата година, така че не бива да се притесняваме, заяви доц. Ангел Кунчев.

Ситуацията обаче ще продължи да се променя, и рано или късно вероятно ще видим вариант, който крие повече потенциална опасност за епидемично разпространение. Това обаче е нашата работа, да следим къде какво се случва. Колегите вече имам чувството, че се затрудняват със създаването и намирането на все нови имена, добави той.

Начинът на протичане на ковид в момента мен лично не ме притеснява. Защото той не предизвиква тежко заболяване и много рядко човек стига до лекар на базата на тези симптоми, които има. За два-три дни болният може да се самоизлекува. Важно е да успяваме да поддържаме течностите и електролитите в организма. Имунитетът се пази и с една здрава и стабилна белтъчна храна. Може и баничка, но рядко, каза още по Нова Тв доц. Кунчев.

