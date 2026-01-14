Доц. Кунчев от Варна: Силистра и Добрич са на прага на грипна епидемия

Пиксабей

Североизточна България е водеща по заболеваемост от грип. До края на седмицата или началото на идната се очаква епидемия да бъде обявена в Силистра и Добрич. Това каза във Варна главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Високи на заболеваемост са още нивата в Бургас, Ямбол, Перник и София, предаде "Морето".

Няма обяснение защо Варна е с най-много болни и не се търси логика в това, защото всяка година грипът започва все отнякъде. На практика тази година тръгва от три страни и много бързо ще се развие, коментира специалистът.

Възрастните хора и тези с хронични заболявания са най-високият контингент за грип. Както всяка година грипът дава и усложнения.

"Тази година специфичното е, че епидемията е малко по-интензивна и ще засегне повече хора. Има данни, че по-често възникват усложнения, но това предстои да се проследи. Тази година щамът е малко по-добре с това, че успя да се измени значително на шест места в генетичния му код, заради което нямаме достатъчно обществен имунитет спрямо него. Грипът е много динамичен и както бързо нараства, така февруари вече ще е видимо как повечето от районите ще нормализират заболеваемостта.", каза още доц. Кунчев.

