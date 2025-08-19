Доц. Кунчев с лоша новина за антиваксърите

кадър БНТ

Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев съобщи по БНТ, че се правят постоянни проверки на водата в Плевен, както в редките случаи, която тече от чешмите, така и във водоноските, които се използват. Качеството на водата е добро, ако има отклонения, наше задължение е да я спрем, обясни доц. Кунчев. Той каза също, че когато тече кална и мътна вода от чешмата, това не значи, че е бактериално замърсена.

Да чукаме на дърво, това лято няма епидемични взривове, каза също доц. Кунчев, като допълни, че това е донякъде приятна изненада и за него.

Главният държавен здравен инспектор съобщи също, че от септември се възежда единна база данни за имунизациите, които са около 2 млн. годишно. Целта е преди всичко да се спре голямата бюрокрация, с която лекарите е трябвало да се занимават до момента.

Фалшивата имунизация, която се отразява, но без поставяне на ваксина, от която се възползват антиваксърите, е престъпление, напомни доц Кунчев. Той допълни, че за щастие такива случаи намаляват, макар че не са изчезнали.

