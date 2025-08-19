реклама

Доц. Кунчев с лоша новина за антиваксърите

19.08.2025 / 09:02 1

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев съобщи по БНТ, че се правят постоянни проверки на водата в Плевен, както в редките случаи, която тече от чешмите, така и във водоноските, които се използват. Качеството на водата е добро, ако има отклонения, наше задължение е да я спрем, обясни доц. Кунчев. Той каза също, че когато тече кална и мътна вода от чешмата, това не значи, че е бактериално замърсена.

Да чукаме на дърво, това лято няма епидемични взривове, каза също доц. Кунчев, като допълни, че това е донякъде приятна изненада и за него.

Главният държавен здравен инспектор съобщи също, че от септември се възежда единна база данни за имунизациите, които са около 2 млн. годишно. Целта е преди всичко да се спре голямата бюрокрация, с която лекарите е трябвало да се занимават до момента.

Фалшивата имунизация, която се отразява, но без поставяне на ваксина, от която се възползват антиваксърите, е престъпление, напомни доц Кунчев. Той допълни, че за щастие такива случаи намаляват, макар че не са изчезнали.

 

ас (преди 8 секунди)
Рейтинг: 166061 | Одобрение: 25826
почвам да се чудя тоя нещасник пукало му е някога за човешкия живот или мисли само с банковата си сметка. в това видео ще видите какво правят ваксинити които ни пробутваше този идиот https://www.youtube.com/watch?v=sE_V9B4AzQc
kris (преди 7 минути)
Рейтинг: 495443 | Одобрение: 90593
Ваксините по-скоро могат да навредят, отколкото да помогнат, но няма никой да ви го каже....Такава статистика не се прави умишлено, но за сметка на това плашат хората....! Нарушава се естествената съпротивителна сила на организма.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

