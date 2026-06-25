Доц. Лозанов: Гюров ще е добър кандидат за президент

Стопкадър Нова Тв

Въпросът кой ще бъде следващият президент на България вече е във фокуса на политическите анализи. Към момента най-активно се спекулира с името на доскорошния служебен премиер Андрей Гюров. В предаването „Челюсти“ политологът проф. Румяна Коларова и медийният експерт доц. Георги Лозанов представиха коренно различни оценки за възможностите му да бъде избран за държавен глава.

Според проф. Коларова Гюров е „много неподходящ кандидат“ за президентския пост. Тя посочи, че още преди да стане служебен премиер, около него е бил изграден „героичен образ“ и че е бил „героизиран дори преди да стане служебен премиер“. По думите ѝ президентската институция изисква различен тип лидерство. „Българският президент не трябва да е фигура, която иска власт. Гюров е твърде млад за президент. Той е прекалено властолюбив и търси оперативна власт, каквато държавният глава не трябва да преследва”, категорична е Коларова. Политологът направи и паралел с европейския модел на президентска институция, който според нея е „реминисценция за монарха“ - фигура, стояща над ежедневната политика и осигуряваща приемственост и стратегическа визия.

На противоположното мнение е доц. Георги Лозанов, който заяви, че вижда в Андрей Гюров „един нов цивилизован, мек политик“. Според него именно този образ е накарал голяма част от демократично настроените избиратели да се идентифицират с него.

„Много хора казаха, че България има европейско лице. В момента българското общество е тежко пропагандно травмирано и пред демократичната общност стои задачата да реанимира електоралното тяло. Гюров притежава необходимия потенциал за това”, заяви Лозанов.

Той предупреди, че евентуалният кандидат трябва да избягва капана на разделителните геополитически теми и да се фокусира върху възстановяването на доверието в демократичните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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