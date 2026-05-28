Доц. Любенов: Дано разпита на кмета на Кърджали не е пиар акция

Кадър Нова Нюз

Политолог с ексклузивен коментар по две злободневни теми в страната.

Независимо за кого става въпрос – дали за обикновен човек, дали за министър, си има определен ред, по който се извършват процесуалните действия. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз политологът доц. Милен Любенов във връзка с днешното отвеждане за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн във връзка със съмнения за длъжностно престъпление при обществена поръчка за над 5 млн. лева.

Действията на ДПС, които излязоха в подкрепа на кмета, изглеждат закономерни. Назад в годините сме виждали много показни акции и арести, това никога не е правило добро впечатление, имало е и външни реакции по повод тези казуси. Сегашното управление дойде със заявката да работи за налагане на върховенството на правото и се надявам последващите действия да бъдат извършвани с оглед спазване на процесуалните правила. Много е важно как ще протекат тези действия занапред. Очевидно е, че става въпрос за съмнения, които трябва да бъдат разследвани обективно от прокуратурата, заяви доц. Любенов.

Не мисля, че има основания за етническо напрежение, защото корупцията няма етнос и цвят. Хора, които са извършили корупционни престъпления, трябва да понесат своите последствия според закона. Надявам се това да не е поредната пушилка и пиар акция, а наистина да има основания за качествено разследване, добави той.

Политическият анализатор коментира и казуса с т.нар. незаконен град край Варна.

За мен тук по-големият скандал е, че това е акцент в последните няколко дни, защото това е започнало в далечната 2023 г. Тези сгради са се строели, това е било видно за всички, имало е проверки, но не се стигнало до резултат, така че вероятно са отговорни много институции. Не може да се построи цял незаконен град и институциите да не знаят нищо или да не могат да вземат компетентно решение толкова много време, подчерта доц. Милен Любенов, пише novini.bg.

По думите му големият резултат със 131 депутатски мандата на "Прогресивна България" дава надежда, че могат да бъдат извършени някакви смислени реформи с цел подобряване живота на гражданите.

"Прогресивна България" дойдоха на власт с много голямо доверие за гражданите, което е задължаващо и затова е тази активност. Първите няколко месеца са ключови за провеждането на реформи. Те нямат време за губене, трябва да работят на пълни обороти, защото нямат и оправдание, не могат да се оправдаят с коалиционния партньор, както сме виждали в миналото. Цялата власт е в техни ръце и ако има синхрон между мнозинството и изпълнителната власт, могат да се постигнат добри резултати, особено в сферата на правораздаването. Затова опасенията ми за днешния разпит в Кърджали е да не се превърне в една пиар акция. По-скоро подходът трябва да бъде друг – да не се работи толкова шумно, но да има резултати от тази работа, каза още доц. Любенов.

