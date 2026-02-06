Доц. Милен Иванов: Бащата на момчето с Калушев не изглеждаше спокоен

кадри Нова телевизия

Експертът по сигурност доц. Милен Иванов коментира по Нова телевизия, че Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, което е заедно с издирания Ивайло Калушев, очевидно не е бил спокоен, въпреки че твърди обратното. Доц. Иванов коментираше случая в хижата край Петрохан в студиото на сутрешния блок, когато Макулев в пряко включване разкри, че именно неговият син е липсващото момче.

Експертът не повярва на твърденията на спелеолога, че не се притеснява за детето си, с което няма връзка от 29 януари.

Преди това разкритие, доц. Милен Иванов коментира, че тройното убийство едва ли е извършено от един човек, защото от практична гледна точка това е много трудно.

„Това е инцидентно престъпление, не е предварително подготвено”, каза още експертът. Той каза, че това се потвърждава и от пожара в хижата, който не е бил добре подготвен и не я е унищожил изцяло.

