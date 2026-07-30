Доц. Милен Иванов огласи нова версия за убийството на Загатото

Колаж Нова Нюз, Загатото България

Зверското убийство на бизнесмена Владимир Янков - Загатото, което стана преди дни в Банкя, отново разтърси България, а експертът доц. Милен Иванов огласи пред БЛИЦ три версии за тежкото престъпление, като най-новата е свързана с биткойните, които е притежавал бизнесменът. Припомняме, че в огромната луксозна къща при гасене на пожар беше открито тялото на жертвата. Тя е била измъчвана, запалена е главата на мъжа, бил е зверски пребит, след това е убит.

До тук се знае, че Загатото е бил на вечеря с известната наша гимнастичка Симона Пейчева, която е издирвана от СДВР. Двамата живеели на семейни начала. По непотвърдени източници двойката имала проблеми и за това Симона не се е прибрала с Владимир у дома.

Знае се, че той се е завърнал в къщата с приятел, с когото се скарали и избухнал скандал. Предполага се, че именно другият мъж е ликвидирал Загатото. До момента няма яснота дали разследващите знаят кой е убиецът, но излиза информация, че цялата къща е била в камери.

Странно е, че нито името на убиеца е оповестено, нито до момента той е арестуван. За коментар Блиц потърси експерта Милен Иванов. Той е ръководител катедра „Сигурност“ в Русенския университет, има опит като оперативен служител на МВР от 1997 г., бил е заместник-ректор на Академията на МВР, работил е в отдел „Вътрешна сигурност“.

„На първо четене виждам много малко информация за разлика от другите такива случаи, която да е публикувана официално от прокуратурата. Според мен това престъпление може да се разкрие много лесно, при положение, че е имало камери и излезе информация, че се е прибрал със свой приятел.

Има достатъчно източници на информация. За да не се разкрива вече няколко дни, значи има някаква причина. Не смятам, че все още разследващите знаят конкретно кой е убиецът. Макар, че камери е имало. Такъв имот се изгражда, като още в началото се планира монтирането на камери и алармена система“, категоричен е нашият събеседник.

„Владимир Янков е вечерял с приятелката си Симона Пейчева. Тя със сигурност знае какво се е случвало, защото, ако той живее на семейни начала с нея, защо тя не се е прибрала с него в къщата. А информацията, която излиза е, че Загатото е живеел на семейни начала с нея.

Трудно можем да коментираме каква е основната версия, защото още нямаме категорични данни от разследването. Мога да кажа обаче, че винаги, когато има трансформация на властта и трансформация на финансовите и политическите потоци, тези неща се изострят.

Започва скрита борба за власт. Както за видимата, така и за невидимата. Дали убиецът скоро ще бъде заловен и оповестен, зависи до къде е стигнало разследването. Ако вече са събрани достатъчно доказателства ще го разкрият. Ако все още не могат да изяснят целия механизъм, ще е по-трудно. Ако те знаят кой е физическият извършител, все пак трябва да се стигне и до поръчителя, ако такъв има, до съучастници и т. н.“, казва Милен Иванов.

Според него информацията се пуска дозирано и по-скоро е странно, че въобще няма информация. „Ако има някаква информация от съдебно-медицинската експертиза ще разберем какво точно се е случило - изтезавания, бой. А дали това е планирано убийство или е плод на случайно избухнал скандал, аз съм 50 на 50%. Ако убийството е поръчково и е планирано, то убиецът ще вземе всички мерки, за да заличи следите или да ги насочи в погрешна посока.

Ако е инцидентно зависи данните от местопроизшествието какво сочат. Зависи къде е намерено тялото, как е намерено, какви следи има по него, с какво е запалена къщата, най-вероятно с подръчни материали, които са намерени в дома на жертвата“, смята нашият събеседник.

Попитан възможно ли е причината за това зверско убийство да бъде заради биткойните, които е притежавал Загатото, Милен Иванов отговори така: „Напълно възможно е, да. Това е модерно и в този вид престъпления привлекателното е, че човек може да си харчи спокойно авоарите, защото този, който държи портфейла, не вижда кой ги харчи.

Имате ли паролата за достъп до алгоритмите, до биткойните, вие си ги харччите и си ги прехвърляте и правите каквото искате с тях. Докато в една банка е трудно-трябва да влезете с банкова сметка, с устройство. Това мога да кажа по случая, това са мои разсъждения и версии“, завърши Милен Иванов.

Редактор "Екип на Петел",

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