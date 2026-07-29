Доц. Милен Иванов за убийството на бизнесмена Янков: Престъплението бързо ще бъде разкрито

Кадър Нова Нюз

Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банка след сигнал за пожар. Бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че случаят е очевиден. „Човек, който ходи с охрана, но я освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някого, на когото разчита. Къде обаче е този човек? Оттук нататък вероятно той ще е основният заподозрян”, каза Иванов. И допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано, или е резултат от нещо, което се е случило.

Според криминалния психолог Иво Ташев по-вероятно е да става дума за добре планирано предумишлено убийство. Но не изключи вероятността да е резултат от състояние на ефект. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит.

Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще бъде разкрито, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя, пише Блиц.

Записите от охранителните камери в района могат да се окажат ключ към разкриването на евентуалния извършител, смята още Савов. „Дори автомобил, който преминава, да не говорим за лице или лица, които да се виждат на записите, може да даде много информация. Трябва да се разплете и загадката с кого се е прибрал убития. Доколкото разбрахме, той се е прибрал с друг човек в дома си и това не е жената, с която живее. Тоест най-вероятно другият човек е основният заподозрян за извършител на палежа”, смята Савов, пише Блиц.

„Човек, който се движи постоянно с охрана, надали води спокоен начин на живот. Притежаването на криптовалута не смятам, че е нещо, което може да го накара да се страхува толкова. По-скоро е имал нещо друго, с което се е занимавал. Дали бизнес, дали някакви отношения – формални или неформални – с някого, от когото е чувствал заплаха. И най-вероятно предстои да се изяснят допълнителни факти и обстоятелства”, коментира Савов.

Редактор "Екип на Петел",

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