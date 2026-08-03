Доц. Минчев: Съвременната война се води все повече с дрон системи, регулацията няма да спре рисковете

Кадър Youtube

Ситуацията в момента в света виждаме, че все повече съвременната война се води с дрон системи, т.е. няма как да се избегнат рисковете, защото правейки по съвършени оръжия, те стават и по-автономни. И регулирането там не върви, защото дори обратното ще стане, Европа ще остане зад другите нации, които не регулират своите оръжия поради простата причина, че ние сме много рестриктивни. А от другата страна и Азия и Съединените щати развиват много сериозно своите решения с изкуствен интелект, които се внедряват в съвременните дрон системи и регулацията там по друг начин са тълкува. Това каза директорът на Съвместния център за обучение, симулация и анализи към БАН и заместник-председател на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" доц. Златогор Минчев в предаването "Метроном" по радио Фокус.

И допълни: "Гражданския сектор трябва да помислим и за защита от такъв вид действие, защото само регулаторно няма да можем да направим нещо, тъй като много добре помним случаите на около летищите "Васио Левски" в град София, където проникнаха дронове с демонстрационна цел слава Богу, които не бяха така успешно свалени, което показва само едно, че трябва да се разработят антидрон системи в едно със законодателство, а не да се търсят санкции само на обикновените ползватели, които най-често се забавляват с тези дрон системи.

И в момента има лицензионно изискване за част от дроновете, които се използват с граждански цели. И концепцията за "Градове на бъдещето" с интелигентни доставки, включва дрон системите, така че като цяло регулации има нужда да бъдат правени, но още сме за съжаление далече от тяхното практическо внедряване за граждански цели по начина, по който те се използват за военни".

На въпрос дали са достатъчни предложените в проект от закона промени, за да отговорят на динамичната обстановка, доц. Минчев коментира: "Разбира се, че няма как да са достатъчни промените, но това е една първа стъпка. Хубаво е, че има такъв опис за регулация. В България е нормално да се иска хармонизиране с Европейското на законодателство, но това по никакъв начин не изключва нещата, за които досега си говорихме, и трябва да се създаде една допълнителна част. А именно към всеки закон да има и пътна карта за неговото динамично прилагане, тъй като иначе само със закона, нищо няма да стане".

И добави: "Така че и умишлено или не нарушение ще има винаги. Аз пак си мисля, че идеята на това законодателство няма да реши основните проблеми, които наблюдаваме около войната в Украйна, която виждаме, вчера имаше проблем с едни дрон системи, които трябваше да бъдат сваляни с участието на изтребители, и знаем, че това не е така нещо, което може да се реши лесно. Чисто технологично хубаво е да има регулации, но те да бъдат хармонизирани с технологичните новости. А това не може да стане, но като първа стъпка е добро начало".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!