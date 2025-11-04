Доц. Ножаров: Този бюджет ще влоши икономиката, а осигурителните вноски ще продължават да растат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Има няколко концептуални бележки в бюджета за следващата година. При 30 поредни месеци на индустриален спад вместо да се стимулира бизнеса и да се вдигне на крака, го удрят с повишени данъци и административни тежести. Т.е. това е първото, което прави впетление - един вид непазарния характер на икономиката продългава д а се засилва и отива към някаква административна икономика.

Това коментира пред Нова нюз макроикономистът доц. Щерьо Ножаров.

Второто е, че този бюджет евентуално ще ни вкара в еврозоната, защото има формален опит за консолидация, но по-скоро става дума за фискална експанзия, защото в 4-годишен период се предвижда 11% нарастване на дълга. Т.е. това е фискална експанзия. Освен това 5-процентното увеличение на заплатите в публичния сектор не е съчетано с никакви структурни реформи и мерки в администрацията, което пак е експанзивна политика, коментира той.

И обясни, че тези две бележки водят до извода, че нашата икономика е силно зависима от публични разходи, което я прави неустойчива на външни шокове, з ащото всяка една икономика, която е силно зависима от публични разходи, а не от частни инвестиции, е неустойчива. Третата бележка е, че и в този бюджет виждаме много еднократни мерки. Например 100% дивеидент от дружествата, съчетано с повишаването на някои налози и т.н. и т.н., коментира той.

За мен този бюджет е опит з а сигнал, че има желание да се мине в някакъв момент към фискална консолидация, но не сега. Разумно изчислен е икономическият растеж, както и инфлацията от 3,5%, но инструментите, на които се разчита да се постигне и консолидация, и растеж, просто не са пазарни инструменти. Така че този бюджет бих го определил като добро желание за консолидация, но с грешните инструменти. Може би и такива са реалностите според авторите на бюджета, но със сигурност той ще влоши състоянието на пазара и на икономиката, коментира Ножаров.

До свръхдефицит няма да стигнем, но ще стигнем в един момент до натрупването на такава икономическа тежест, която аз гледайки трите бюджета, бих прогнозирал, че вноската за пенсия през 2027 година ще се вдигне с още 1%, а здравната вноска ще се увеличи с 2%. Т.е. констуркцията почва да се напряга и щетите ще са тежки през 2028 г. Иначе дефицит ще има, но не и свръхдефицит, коментира доцентът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!