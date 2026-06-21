Доц. Петър Чолаков: Началото на кабинета "Радев" се характеризира с противоречиви послания и действия
Кадър Нова нюз
Портретът на управляващите всъщност е портрет на Румен Радев. Това каза доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология на БАН в предаването "Метроном" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.
По думите му началният период на управление се характеризира с "противоречиви послания и противоречиви действия", които се наблюдават както във вътрешната, така и във външната политика.
Той даде пример с неясната и според него лошо комуникирана социална политика, включително дебата около предложения за промени в мерки като майчинството, както и с различни публични интерпретации на икономически решения.
Външнополитически доц. Чолаков обърна внимание на това, което определя като разминаване между публичните позиции и реалните действия на властта – включително по отношение на войната в Украйна, санкциите срещу Русия и отношенията с европейските партньори.
"Подобна непоследователност създава впечатление за колеблива стратегия и трудна за разчитане външнополитическа линия", допълни той.
Доц. Чолаков описва политическата структура като силно центрирана около една доминираща фигура (бел. ред. Румен Радев), около която останалите политически лица изглеждат второстепенни и по-скоро "сателитни". "Това води до усещане за концентрация на политическо влияние и видима йерархичност в управленския модел", посочи доцентът.
Той допусна, че е възможно да се формира нов модел на управление, различен от досегашния, включително от модела ГЕРБ–ДПС, но подчерта, че на този етап липсват достатъчно ясни и категорични факти, които да потвърдят подобна трансформация.
По отношение на опозицията доц. Чолаков определи ситуацията като разпокъсана и комуникационно нестабилна. Според него различните опозиционни формации са затруднени да формулират единна и убедителна алтернатива, като често са засенчвани от вътрешни противоречия и публични скандали, което отслабва политическото им влияние.
Той коментира и динамиката в основните политически сили, като отбеляза процеси на пренареждане и преразпределение на влияние, включително движение на партийни и местни структури към новия център на власт.
"Подобни процеси са характерни за българската политическа система и често се водят от прагматични, а не идеологически мотиви", каза още доц. Чолаков.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!