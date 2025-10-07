Доц. Петър Филков: Няма сухи дерета - щом е текла вода, пак ще тече

Кадър bTV

Няма сухи дерета, щом са дерета, там е текла и пак ще тече вода. Това каза пред БНР доц. д-р инж. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет и преподавател в катедра "Хидротехника и хидромелиорации" в УАСГ, в коментар на наводненията във ваканционно селище "Елените".

"Сухо дере е в разговорната реч. От сателитните снимки се вижда ясно един полуостров, който тази река там си е направила вътре в морето. Тя години наред е влачила камъни, пръст и дървета, като така постепенно е превземала част от морето. Не можем да се изненадваме от тези неща, все едно вчера сме се родили и не знаем какво се е случвало", уточни той.

По думите на доц. Филков е изключително странно как се придобива имот, който е в коритото на река:

"Когато се започва едно строителство, първо имотът трябва да е на този, който иска да строи. ... При реституцията на земеделските земи в реални граници обаче има върнати земи в чашата на язовир или буквално върху язовирната стена. Няма да се изненадам, ако някъде в кадастъра по някаква причина изведнъж е цъфнало, че това там не е река, а някакъв земеделски имот, примерно. ... Случващото се по нашето Черноморие показва, че основното нещо е печалбата. Гонят се бързи крупни печалби. Съмнявам се, че някой е питал какво точно се случва и не знам дали има хидроложки доклад, в който се описва водосборът на дадената река и дебитите - минималните и максималните. Там е работата на инженера да даде тези основни показатели, въз основа на които се правят корекционни мероприятия на реката. ... Не вярвам проектант да направи такава грешка и да сложи такава тръба, която да покрие там реката, която е безкрайно недостатъчна".

В Царево нещата са подобни, добави доц. д-р Филков.

