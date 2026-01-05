Доц. Попова: Ако искате да отслабнете, започнете да се храните редовно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Изследвания доказват, че рискът от диабет може да се намали с близо 60%, ако човек се придържа към здравословно хранене, физическа активност и намали стреса в живота си. Това означава, че поне половината от хората в риск от диабет, могат да отдалечат риска и дори никога да не се разболеят.

Това коментира пред Нова нюз специалистът по хранене и диететика доц. Даниела Попова.

От храненето ни следва да извадим всички храни, които незабележимо вдигат калоража – бисквитки, шоколадчета, междинни хранения, готови храни, които са пълни със захар и мазнини, коментира тя.

Една добра здравословна алтернатива е приема на повече сурови плодове и зеленчуци, на зеленчукови супи и ястия, които внасят много ценни микроелементи и баластни хранителни вещества без обаче да качват калорийността на храната. Точно тези храни са все още пренебрегвани, но са полезни, коментира тя.

По-добре си направете домашен фреш от плодове, отколкото да пиете енергийни напитки или да хапвате шоколадови десертчета. Когато си правите сандвич, използвайте пълнозърнест хляб, забравете майонезите и мазнините. Напълнете сандвича с повече зеленчукова плънка, с варено яйце и немазно месо. Има неща, които са по-подходящи за един сандвич, отколкото бързите алтернативи, като купени закуски и салами, предупреждава специалистът.

В борбата с излишните килограми огромна роля играе честотата на храненето. По думите на доц. Попова човек трябва да се храни поне три пъти на ден като основно хранене – това изисква нашата физиология, като между тях трябва да има и две малки закуски.

Петкратното хранене е добро за всички възрасти. Пропускането на което и да е от основните хранения, нарушава биологичния часовник и при следващо хранене човек вече е с изострен апетит и склонен към преяждане. Така че пропускането на вечерята не е добра стратегия, а да не говорим за закуската, коментира тя.

И съветва още у дома преди да излезем сутрин по задачи, да хапнем нещо.

Да си направите чай или кафе и да седнете с една препечена филийка със сирене и домат не е чак толкова сложно. По пътя да закусвате не е добра идея, съветва тя.

Но предупреждава, че ако често ви се хапват сладки неща, това може да е сигнал за повишен инсулин. Така че най-важното е редовното хранене и равномерното разпределение на въглехидратите през деня. Ако обаче не можете без сладко, изберете плод, апелира доцентът.

И все пак парченцето шоколад не е забранено. Може да хапвате, но просто не бива да е само шоколад. Например в края на храненето може да си позволим парченце шоколад, коментира тя.

