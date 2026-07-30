Доц. Славов: Управляващите са плахи, темата за олигархията остана на заден план

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Днес парламентът пренаписа Изборния кодекс. Опозицията вече готви следващия ход – атака в Конституционния съд срещу текстове от държавния бюджет.

"Преди час бяха приети разпоредбите и се реши, че ще има машинно гласуване в много голям брой от секциите. Отпадна район "Чужбина" - нещо, което винаги сме защитавали и това е нашата критика към приетия закон. Да се надяваме предстоящите президентски избори да са по-честни", заяви депутатът от "Демократична България" доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR".

"Все още разговаряме с колегите от "Продължаваме промяната" за конституционните жалби, които са подготвени. Шансът да бъдат успешни жалбите е много малък", допълни той пред Bulgaria ON AIR.

Съвсем скоро ПП ще представят своя кандидат за президент, убеден е доц. Славов.

"Проф. Вълчев все още е хипотетична кандидатура. Не мисля, че подкрепа от ГЕРБ би свършила работа, този филм сме го гледали и изгубихме половината си избиратели. Кандидатът трябва да е алтернатива на ГЕРБ и "Прогресивна България". Решението е на Андрей Гюров, който трябва да обяви екипа си и решението си", коментира гостът.

"Ако наш кандидат за член на ВСС не получи подкрепа, това е сигнал за скрито договаряне. Главният прокурор не трябва да има пълна власт, трябва и повече отчетност на процеса. Да не се спекулира със следствената тайна. Има конкретни неща и сме ги предлагали. Когато искаме промяна, не може да е само на думи", изтъкна доц. Славов.

"Управляващите ми се струват плахи - темата за олигархията остана на заден план. Конкретни действия за борба не виждаме. Доста непоследователна и колеблива политика", посочи той, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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