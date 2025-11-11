Доц. Вълков: Грипът тази година преминава по-тежко заради мутации

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Лекарите от Великопритания предупреждават, че ни очаква много тежък грип заради мутирал летен вирус, пишат световните медии.

Тук не говорим за някакъв вирус, а говорим за грип, а той си има определена сезноност. Грипът е вирус, който притежава изключително висок мутагенен потенциал. един от вирусите, който се следи буквално под лупа от СЗО, всяка година се изследват вариантите и се определя доколко е ефективна ваксината. Но грипът съсредоточава две характеристики, които го правят по-опасен на фона на другите респираторни вируси. Едната се нарича антигенен дрифт, която представлява точкови мутации. А другите мутации се наричат антигенни шифтове, които довеждат до това, че водят до пандемични щамове на грипа.

Това коментира пред Нова нюз инфекционистът д-р Трифон Вълков.

В момента това, което излиза от Великобритания като информация, е, че са засечени варианти на грипа, които съсредоточават в себе си нови мутации, но тук не говорим за рекомбинантен вариант, а по скоро за антигенен дрифт. Такива мутации се натрупват в генома на вируса на всеки 7-8 години и са предпоставка за по-тежко боледуване, за по-тежки епидемии, обясни той.

Такова нещо се случва педиодично и сега сме в този момент. Така че сега говорим за грипни щамове с отделни точкови мутации, които са предпоставка за малко по-тежко боледуване, но тук не очакваме появата на нов пандемичен вариант, обясни д-р Вълков.

Грипът е инфекция, която е с много бърз ход на развитие на симптоматиката, така че в рамките само на няколко часа може да се разгърне клиничната картина. Грипът е единственото заболяване за нашите географски часове, при който пациентът може да каже дори часа, в който се е разболял. Когато говорим за такива варианти, които са с малко по-тежък ход на протичане, тази симптоматика - с висока температура, силна отпадналост, засягане на дихателните пътища, с пневмония, която може да доведе дори до дихателна недостатъчност, е по-вероятно да се случи. Това отличава тези по-тежки варианти от останалите. Но грипът не засяга само дихателните пътища. Той засяга всички органи и системи в човешкия организъм. Едни от таргетните органи на една такава инфекция са освен респираторния тракт, са и сърдечно-съдовата система, нервната система. Асоциират се енцефалити и менингоенцефалити, посочи той.

Усетим ли началото на някаква симптоматика, значи, че нещата са изтървани и ние сме болни. Оттук-нататък има само един вариант - прием на противовирусен препарат в случаите, в които тази инфекция е доказана. Защото когато говорим за противовирусни препарати, те влияят само и единствено на грипа, обясни той.

Така че преди да посегнете към противовирусните, направете си тест. Защото ако се окаже друг вирус, препаратът няма да помогне. Най-добрият вариант е просто да се ваксинирате, посочи той.

