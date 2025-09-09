реклама

Доц. д-р Донев: Щом пребиха генерал на пътя, какво остава за другите българи

09.09.2025 / 16:50 4

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

По случая с пребития шеф на русенската полиция няма какво да се коментира. Това е нещо наистина без прецедент. Не е въпросът, че знаем или наистина не знаем какви са причините, тъй като всякакви конспирации вече се завъртяха. Фактът е обаче, че български генерал беше пребит и какво остава тогава за гражданите, след като старши комисар от полицията отиде в интензивно отделение на болницата.

Така доц. д-р Дончо Донев започна коментара си за инцидента на улицата в Пловдив, който разтърси България.

Какво значение има кой бил виновен, кой какво казал. Ами да ви кажа не е късмет, че в автомобилите, като шофираме на пътя, в ситуация всеки от нас да псува. Мястото, където интелигентният човек псува, е на волана. Живял съм в Южна Италия хора, които, са с много по-гореща кръв от нас, бих казал, и по-големи инати, тъй като се крещи, не съм видял да си посягат. Докато тук има такава агресия, сега иска да изкарат, кой бил предизвикал, кого, как и какво е предизвикал. Ти си убил човека на практика, след като те така са се били, допълни в „Пресечна точка“ Дончо Донев.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Серж (преди 9 минути)
Рейтинг: 223462 | Одобрение: 44627
То пък един генерал...:pinch:
1
1
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 116981 | Одобрение: 5796
На пътя всички са равни. И генерал да си, ако пиян се връщаш от "фитнес" и посягаш на хора, да не мрънкаш после. Айде да направи генералът един следствен експеримент, как се спира дрифтещ автомобил, като застанеш геройски пред него! Ама той да участва лично! Цяла вечер се наливал с Мацола, Мазола, после що ма биха! Толкова записи от камери, всичко покрито!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 142459 | Одобрение: 16019
Теляка пак подпука тривките!!!Болест:errm:;)
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 504618 | Одобрение: 92828
Маймунополучовеците си бранят бананите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

