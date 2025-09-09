Доц. д-р Донев: Щом пребиха генерал на пътя, какво остава за другите българи

Редактор: Недко Петров

По случая с пребития шеф на русенската полиция няма какво да се коментира. Това е нещо наистина без прецедент. Не е въпросът, че знаем или наистина не знаем какви са причините, тъй като всякакви конспирации вече се завъртяха. Фактът е обаче, че български генерал беше пребит и какво остава тогава за гражданите, след като старши комисар от полицията отиде в интензивно отделение на болницата.

Така доц. д-р Дончо Донев започна коментара си за инцидента на улицата в Пловдив, който разтърси България.

Какво значение има кой бил виновен, кой какво казал. Ами да ви кажа не е късмет, че в автомобилите, като шофираме на пътя, в ситуация всеки от нас да псува. Мястото, където интелигентният човек псува, е на волана. Живял съм в Южна Италия хора, които, са с много по-гореща кръв от нас, бих казал, и по-големи инати, тъй като се крещи, не съм видял да си посягат. Докато тук има такава агресия, сега иска да изкарат, кой бил предизвикал, кого, как и какво е предизвикал. Ти си убил човека на практика, след като те така са се били, допълни в „Пресечна точка“ Дончо Донев.

