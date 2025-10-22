Доц. д-р Мария Гайдарова, водещ детски нефролог, ще преглежда във Варна на 24 и 25 октомври
На 24 и 25 октомври 2025 г. родителите във Варна ще имат възможността да запишат час за консултация при един от най-изявените специалисти в областта на детската нефрология – доц. д-р Мария Гайдарова. Прегледите ще се извършват в Медицински център Хейлан Кеър – Варна, след предварително записване на тел. 0887 50 30 60.
За доц. д-р Мария Гайдарова
Доц. Гайдарова е педиатър и детски нефролог с дългогодишна практика в Клиниката по детска нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ – София, както и част от екипа на Първа детска консултативна клиника (1ДКК) – София. Тя има богат академичен и клиничен опит в диагностиката и лечението на остри и хронични бъбречни заболявания в детска възраст.
Нейната научна дейност включва дисертация върху острите нефрити при деца, както и специализация в Гърция, насочена към съвременните подходи при лечение на инфекции и вродени аномалии на пикочните пътища.
Детската нефрология е изключително важна и деликатна област от педиатрията, насочена към диагностика и лечение на заболявания като:
- инфекции на пикочните пътища;
- вродени аномалии на бъбреците и отделителната система;
- нефрити и нефротичен синдром;
- бъбречна недостатъчност и хипертония в детска възраст.
Ранната диагностика и навременната консултация с детски нефролог са ключови за предотвратяване на хронични увреждания и правилното развитие на детето.
Доц. Гайдарова провежда консултации и на английски език, което е ценно удобство за чуждестранни семейства, живеещи в региона.
Защо да изберете тази консултация:
- Без нужда от пътуване до София
- Високо ниво на медицинска експертиза
- Експертно мнение при хронични състояния
- Индивидуален подход и внимание към всяко дете
- Уютна и модерна медицинска среда
За МЦ Хейлан Кеър – Варна
Медицински център Хейлан Кеър – Варна предлага съвременен модел на здравно обслужване, в който се комбинират специализирана диагностика, лечение и рехабилитация. Центърът обединява експерти от различни области и осигурява цялостна медицинска грижа – от първичен преглед до терапия и проследяване.
Основни направления:
- Заболявания на опорно-двигателната, нервната и дихателната система
- Сърдечно-съдови, ендокринни и метаболитни нарушения
- УНГ, акушер-гинекология и детско здраве
- Физиотерапия и рехабилитация
Модерната апаратура, вниманието към пациента и висококвалифицираният екип правят Хейлан Кеър – Варна предпочитано място за специализирана медицинска помощ в региона.
📅 Дати на прегледите: 24 и 25 октомври 2025 г.
📞 Записване на час: 0887 50 30 60
📍 Адрес: МЦ Хейлан Кеър – Варна, бул. Владислав Варненчик 267
*публикация
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта