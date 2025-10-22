Доц. д-р Мария Гайдарова, водещ детски нефролог, ще преглежда във Варна на 24 и 25 октомври

На 24 и 25 октомври 2025 г. родителите във Варна ще имат възможността да запишат час за консултация при един от най-изявените специалисти в областта на детската нефрология – доц. д-р Мария Гайдарова. Прегледите ще се извършват в Медицински център Хейлан Кеър – Варна, след предварително записване на тел. 0887 50 30 60.

За доц. д-р Мария Гайдарова

Доц. Гайдарова е педиатър и детски нефролог с дългогодишна практика в Клиниката по детска нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ – София, както и част от екипа на Първа детска консултативна клиника (1ДКК) – София. Тя има богат академичен и клиничен опит в диагностиката и лечението на остри и хронични бъбречни заболявания в детска възраст.

Нейната научна дейност включва дисертация върху острите нефрити при деца, както и специализация в Гърция, насочена към съвременните подходи при лечение на инфекции и вродени аномалии на пикочните пътища.

Детската нефрология е изключително важна и деликатна област от педиатрията, насочена към диагностика и лечение на заболявания като:

инфекции на пикочните пътища;

вродени аномалии на бъбреците и отделителната система;

нефрити и нефротичен синдром;

бъбречна недостатъчност и хипертония в детска възраст.

Ранната диагностика и навременната консултация с детски нефролог са ключови за предотвратяване на хронични увреждания и правилното развитие на детето.

Доц. Гайдарова провежда консултации и на английски език, което е ценно удобство за чуждестранни семейства, живеещи в региона.

Защо да изберете тази консултация:

Без нужда от пътуване до София

Високо ниво на медицинска експертиза

Експертно мнение при хронични състояния

Индивидуален подход и внимание към всяко дете

Уютна и модерна медицинска среда

За МЦ Хейлан Кеър – Варна

Медицински център Хейлан Кеър – Варна предлага съвременен модел на здравно обслужване, в който се комбинират специализирана диагностика, лечение и рехабилитация. Центърът обединява експерти от различни области и осигурява цялостна медицинска грижа – от първичен преглед до терапия и проследяване.

Основни направления:

Заболявания на опорно-двигателната, нервната и дихателната система

Сърдечно-съдови, ендокринни и метаболитни нарушения

УНГ, акушер-гинекология и детско здраве

Физиотерапия и рехабилитация

Модерната апаратура, вниманието към пациента и висококвалифицираният екип правят Хейлан Кеър – Варна предпочитано място за специализирана медицинска помощ в региона.

📅 Дати на прегледите: 24 и 25 октомври 2025 г.

📞 Записване на час: 0887 50 30 60

📍 Адрес: МЦ Хейлан Кеър – Варна, бул. Владислав Варненчик 267

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!