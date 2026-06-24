Доц. д-р Весела Карамишева: Добрата хидратация е част от грижата за спокойна бременност

От избора на вода и храна до движението, съня и чистия въздух – ето за какво да внимавате по време на бременност

Доц. д-р Весела Карамишева е специалист акушер-гинеколог с повече от 20 години опит и профилиране в областта на онкопрофилактиката и диагностика на социално-значими заболявания в акушерството и гинекологията. Работи активно в областта на оперативната гинекология и миниинвазивна гинекологична хирургия. Участва и подкрепя колаборации с научни екипи и институции в страната и извън нея, насочени към реализиране на изследователски, образователни и приложни инициативи с интердисциплинарен характер. От 2009 г. работи в СБАЛАГ "Майчин дом". Хабилитиран преподавател към Катедра по Акушерство и гинекология, МУ-София. От 2020 г. доц. д-р Карамишева е част и от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед.

По повод Световния ден на репродуктивното здраве разговаряме с доц. Весела Карамишева за темата, която стои в основата на всяка здрава бременност – балансираната грижа за бъдещата майка. Храненето, добрата хидратация, умереното движение и времето на чист въздух не са просто препоръки, а част от ежедневния режим, който подпомага както здравето на жената, така и правилното развитие на бебето. В интервюто доц. Карамишева дава практични насоки как бременните жени да изградят по-осъзнати навици и да преминат през този важен период с повече спокойствие, енергия и увереност.

Доц. Карамишева, днес е Световният ден на репродуктивното здраве. Често говорим за профилактика, изследвания и медицинско проследяване. Но доколко ежедневните навици влияят върху репродуктивното здраве още преди бременността?

Ежедневните навици имат съществено значение за репродуктивното здраве и е добре грижата да започне още преди планирането на бременността. Няма точно определен момент, от който да започнем – колкото по-рано изградим полезни навици, толкова по-добра основа създаваме за бъдещото репродуктивно здраве. В съвременното динамично време най-голямото предизвикателство е да намерим и поддържаме устойчив баланс между доказани фактори за здраве: начин на хранене, движение, качествен сън, поддържане на подходящо телесно тегло. Това, което със сигурност можем да кажем е, че ограничаването на доказаните вредни фактори – тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол и хроничния стрес – има благоприятно значение за общото и репродуктивното здраве.

„Ядене за двама“, повече вода, пълна промяна на режима – кои са митовете и какво реално се променя в нуждите на жената по време на бременност?

Още от древността бременността се обвързва с известна мистичност. Дълго време процесите, които протичат в организма на жената, не са били напълно разбрани, а и днес създаването и развитието на нов живот продължава да се възприема като едно от чудесата на природата.

Един от най-разпространените митове е, че бъдещата майка трябва да „яде за двама“. Вероятно този мит е свързан с исторически периоди на хранителен недостиг, когато осигуряването на достатъчен енергиен и хранителен прием за бременната жена е било от съществено значение за нейното здраве и за развитието на плода.

Днес обаче знаем, че не е необходимо количеството храна да се удвоява. По-важни са качеството, разнообразието и редовният прием на пълноценни хранителни вещества.

Променят се и нуждите от определени витамини и минерали, като фолиева киселина, желязо, йод и витамин D, но приемът им трябва да бъде съобразен с индивидуалното състояние и препоръката на наблюдаващия лекар.

Природата често ни дава най-добрите и достъпни решения – движение, светлина, свеж въздух и възстановяване. При липса на медицински противопоказания, редовната умерена физическа активност подпомага контрола на теглото, добрия сън и настроението, намалява риска от гестационен диабет и проблеми с високото кръвно налягане и подготвя тялото за раждането. За здрави бременни без противопоказания Световната здравна организация препоръчва общо поне 150 минути умерена физическа активност седмично, разпределена според възможностите и комфорта на жената.

Един от елементите с особено значение за цялостната грижа за организма е добрата хидратация. Водата участва в основните физиологични процеси и е важна част от балансирания ежедневен режим. Тя не е самостоятелно средство за лечение, но има своето важно място в поддържането на общото и репродуктивното здраве.

Хидратацията е особено важна по време на бременността, защото в този период жените се сблъскват с увеличен обем на кръвта и потребността на организма от повече течности. Това обаче не означава механично да се пие прекомерно количество вода, а приемът да бъде редовен и съобразен със сезона, физическата активност и медицинското състояние.

Затова бременността не изисква цялостно и рязко преструктуриране на начина на живот. По-скоро са необходими целенасочени, постепенни и устойчиви промени, съобразени с индивидуалните потребности, обичайния ритъм на жената и протичането на бременността.

3. На какво е важно да наблегне една жена, когато планира бременност или вече е бременна – храна, вода, произход и качество на продуктите?

Когато една жена планира бременност или вече е бременна, е важно да обръща внимание не само на количеството, а преди всичко на качеството, разнообразието и произхода на храната и водата. За съжаление, постигането на идеален хранителен режим невинаги е лесно, а биологичните продукти често са по-скъпи. Все пак това не означава, че добрият избор е недостъпен.

В България има фермерски пазари, местни производители и сезонни продукти на сравнително достъпни цени. Хубаво е жената да търси надеждна информация от медицински организации и научно обосновани здравни сайтове, а при съмнение да обсъжда хранителния си режим с лекар или диетолог.

Важно е да помним, че по-голямото количество не означава по-високо качество, а привлекателният външен вид невинаги е гаранция за по-добър хранителен състав. По-ценни са свежестта, сезонността, ясният произход, правилното съхранение и минималната обработка на продуктите.

Същият принцип важи и за водата – тя трябва да бъде с ясен произход, подходящ състав и качество, което позволява редовна ежедневна употреба.

Моят съвет към пациентките, планиращи бременност, е да правят информирани, разумни и устойчиви избори.

4. Как чистата среда, храната и водата се отразяват върху репродуктивното здраве и развитието на новия живот?

Животът се заражда и развива във водна среда и може би затова водата остава един от най-силните символи на началото. Но когато говорим научно, най-важна е цялостната среда, която създаваме – чистата вода, качествената храна, въздухът и навиците ни. Чистотата на продукта не се определя само от етикета „био“ или от безупречния му външен вид. Значение имат произходът, контролът, сезонността, начинът на производство, съхранението и подготовката му за консумация.

Половите клетки не пазят „спомени“ в буквалния смисъл, но носят генетична и епигенетична информация. Затова грижата за собственото ни здраве още преди зачеването е и форма на грижа за бъдещото поколение.

5. Какво препоръчвате на родителите при избора на вода за бебето и за цялото семейство? Какви въпроси най-често получавате за преваряване, подходяща вода за новородено и приготвяне на храна?

Съвсем естествено е след девет месеца, в които сме изградили доверие, бъдещите майки да продължат да ни търсят и с въпроси за първите грижи за бебето. Едно от най-честите допитвания е каква вода да изберат – за пиене, за приготвяне на мляко и храна и дали е необходимо тя да се преварява.

За мен лично при избора на вода е важно да има ясен произход, постоянен състав и надеждна сертификация. DEVIN Изворна съчетава тези качества с традициите и опита на утвърдена компания, започнала пътя си от България и черпеща от европейските си партньори в Spadel. Това създава допълнително доверие у родителите, особено когато избират продукт за ежедневна употреба. DEVIN Изворна е с ниска минерализация, добива се от защитен подземен източник и е подходяща за цялото семейство. Тя е препоръчана от Българската педиатрична асоциация и може да се използва за пиене и за приготвяне на бебешка храна без предварително преваряване.

Едно от най-ценните й предимства е, че DEVIN Изворна не се подлага на допълнителна обработка при бутилиране, а достига до потребителя със запазени естествени качества и природна чистота от защитения си източник.

Разбира се, важно е родителите винаги да спазват указанията за приготвяне на конкретната храна и препоръките на педиатъра. Най-същественото е изборът да бъде информиран, последователен и съобразен с възрастта и индивидуалните потребности на детето.

6. Кои са най-честите въпроси и притеснения, с които бъдещите и настоящите майки идват при Вас – и кои са нещата, на които Вие като специалист ги съветвате да обръщат най-голямо внимание?

В дългогодишната ми практика съм установила, че въпросите и притесненията на родителите до голяма степен остават едни и същи. В основата им стои най-естественото желание детето да се развива нормално и да се роди здраво. Трудно е да се даде еднозначен отговор, тъй като всяка жена идва със своята възраст, социална среда, здравна култура, психологическа нагласа и личен житейски опит. За краткото време на една консултация специалистът трябва не само да предостави медицинска информация, но и да я поднесе по начин, който е разбираем, спокоен и съобразен с конкретния пациент.

Най-често въпросите са свързани с храненето, двигателната активност, приема на витамини и добавки, проследяването на бременността, рисковете от инфекции, влиянието на стреса и начина на живот. Като специалист винаги съветвам жените да се фокусират върху няколко основни неща – редовни профилактични прегледи, балансирано хранене, добра хидратация, умерено движение, достатъчно сън и избягване на доказани рискови фактори като тютюнопушене, алкохол и самолечение.

Нашата обща цел, както винаги казвам, е успешното протичане на бременността и раждането на здраво дете. За да я постигнем, е необходимо да извървим този път заедно – чрез открит диалог, взаимно уважение, доверие и споделена отговорност.

*публикация