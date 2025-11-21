Доцент Матев: Язовирите в България се източват по схема

Кадър Нова

Не е тайна за никого, че в България не падат особено много валежи на фона на Европа. Ние сме една от най-бедните страни по отношение на водните ресурси. И когато имаш не особено голям ресурс и ти го пилееш, това вече не е просто съдебно отговорно, а трябва да бъде заклеймяван всеки, който хаби така лесно този безценен ресурс, казва Симеон Матев пред 24 часа.

Има и друго - край голяма част от нашите язовири в последните години се изградиха доста малки и средни вецове по теченията на реките, а те са искат вода. Когато сме в период на засушаване, вецовете няма как да произвеждат. И една част от водата в язовира, разположен по-горе по течението, се изпуска нарочно, за да ги подхранва. Тези неща са обществена тайна, но колкото повече се говори за това, толкова повече ще лъсват схемите за източване на язовирите и за хабене на водите. Така че да, от природна гледна точка имаме несгоди с времето, но те многократно се усилват от нашата неправомерна и неточна дейност - от една страна, със замърсяване на речните корита, от друга, с неправилното използване. Общо взето, ние сами си правим проблемите.

Още в https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21757190

