Доцент от „Пирогов”: При изпадане в безсъзнание първо трябва да отворим дихателните пътища

В много случаи навременната намеса при инцидент, дори и без големи знания, решава съдбата на пострадалия, особено ако е дете, това обясни по Нова нюз доц. Богдан Младенов, началник на детската реанимация в „Пирогов”.

Първата стъпка, ако някой изпадне в безсъзнание, е да освободим дихателните пътища. Това става като главата се изтегли внимателно назад, така че долната челюст да падне надолу, обясни лекаря. След това проверяваме дишането и ако такова няма, трябва да почнем обдишване. Като става дума за дете, трябва да обхванем с уста и устата и нослето му.

Ако не се усеща пулс, трябва да приложен масаж, като сложим ръце в долната част на гръдната кост. Ритъмът на натискане трябва да е като на песента "Stayin' Alive" на „Би Джий”, каза доц. Младенов.

Той каза също, че травмите, в които костта е изскочила, са драматични, но не са животозастрашаващи. При кървене трябва раната да се тампонира и притиска до пристигането на спешните екипи. Ако нещо се е забило в тялото, то не се вади, подчерта лекаря.

