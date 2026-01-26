Доцент от УНСС при Злати Йочев: Възложено ли е изобщо на разузнаването да провери Борда за мир?

кадър bTV

Съветът за мир е частен клуб на лицето Доналд Тръмп в качеството му на президент на САЩ, структурата му на „борд” е изцяло привнесена от бизнеса, това заяви в „Интервюто на деня” със Златимир Йочев по bTV доц. Пламен Ралчев, преподавател по международно право в УНСС.

Той заяви, че е под въпрос дали премиер на правителство в оставка, след като и президентът е подал оставка, трябва да се присъединява към такава спорна организация.

„Това е обвързващо решение за България”, каза още доц. Пламен Ралчев.

Той постави и важния въпрос, дали правителството изобщо е поставило задача на българското разузнаване предварително да направи анализ какво стои зад Съвета за мир.

Експертът допълни, че в споразумението се говори за „наследственост”, като Тръмп трябва да определи „наследник” като шеф на борда, което противоречи на международното право.

Доц. Пламен Ралчев каза също, че по отношение на ЕС, подписът за присъединяване към Съвета за мир е „скандални поведение на страната ни”.

Той беше категоричен, че парламентът няма да ратифицира подобен документ.

