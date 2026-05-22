Доцова: Поканих папа Лъв XIV в България. Той обеща да спази традицията

Папата ще посети страната.

По традиция за 24 май римският папа приема българска делегация.

На аудиенцията във Ватикана тази сутрин Лъв XIV е получил официална покана да посети страната ни. Българската делегация е при Лъв XIV в навечерието на 24 май.

Срещата на председателя на българския парламент Михаела Доцова с папа Лъв XIV, както и с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин, приключи около 12:30 часа.

Доцова обяви, че срещата е продължила повече от обичайното и са провели доста дълъг и съдържателен разговор. В рамките му тя е поканила папата да спази традицията и да посети България. Той е отвърнал, че страната и нейното място на кръстопът може да бъде път към мира в световен мащаб.

Доцова е подарила на папата Чипровски килим, защото това е първото място, където папата е пратил свои пратеници преди векове - в Чипровци. Подарила е и икона на Св. Иван Рилски - закрилника на българите.

„Първото, за което аз исках изключително много да благодаря, е, че продължава традицията за отбелязването на 24 май във Ватикана, защото това е традиция, която продължава повече от 60 години“, обясни Доцова.

„Отправих покана към папа Лъв XIV и той обеща да направи всичко възможно, за да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословие на място и със своето пожелание за мир и сърдечност“, отбеляза тя.

