Доцова за правилника за работа на парламента: Няма ограничаване на права на опозицията

Снимка Булфото

Председателят на парламента се включи в дебатите по важна тема.

Няма ограничаване на права на опозицията с предложенията за изменения в правилника на парламента, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти в Рим.

Не мога да кажа, че има проблем с правилника, коментира тя. По думите ѝ изменението на правилника е нещо нормално в началото на всеки парламент. Част от предложенията на „Прогресивна България“ са текстове, които са били налични в правилници назад във времето, посочи Доцова, цитирана от БТА. Тя отбеляза, че измененията водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността.

Няма лишаване от глас, това е преекспониране на предложенията, заяви Доцова относно възраженията на опозицията.

Няма ограничения на правата на народните представители, допълни тя. По отношение на т.нар. ден на опозицията единствено отпада изслушването, защото в правилника пише, че парламентарният контрол, част от което е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица. Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място, добави Доцова.

Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които не се включват в дневния ред, това е опазено и под никаква форма права на опозицията не са ограничени, заяви тя.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и водена от нея парламентарна делегация е на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!