Доволният наставник на Спартак (Варна): Бях сигурен, че днес ще направим добър мач

Бях сигурен, че днес ще направим добър мач, защото всички се раздават напълно в тренировките. Това заяви доволният наставник на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски след равенството на тима си срещу Локомотив (София).



В двубой от 6-ия кръг в Първа лига, на стадион "Локомотив“ в столицата, тимовете на Локомотив и Спартак завършиха наравно 0:0.



"Доволен съм от резултата, доволен съм от това, че футболистите ми показват, че имат качества. Имаме пет основни състезатели от миналата година, всички други са млади или са били резерви – каза още специалистът в коментара си за двубоя. - Не искахме да се браним с десет човека. Локомотив е приятна изненада, отбор без загуба. Може да нямат звезди, но са силни като колектив. Искахме да направим бързи контраатаки, успяхме. Трябва да работим, имаме още много мачове пред нас. Точка по точка, капка по капка напредваме".



Хаджиевски обърна специално внимание на представянето на Шанде, допълват от Фокус.



"Шанде се развива много добре. Може да не използва всичките си шансове, но много се старае – отбеляза треньорът на Спартак (Варна).- Дани Халачев се старае, но повечето пада върху Шанде. Доволен съм. Миналата година никой не говореше за Шанде, сега е един от най-впечатляващите нападатели в България".

