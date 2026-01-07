Доживотен затвор за мъж от Шумен, удушил приятелката си

Снимка: Булфото

Петчленен състав на Окръжен съд - Шумен наложи на 32-годишен мъж най-тежкото наказание "Доживотен затвор“.

Съдът призна подсъдимия А.И.Х. за виновен в умишлено убийство на 29-годишна жена, извършено по особено мъчителен начин за убитата, посочва Фокус.

Случаят е от 8 септември 2024 г., когато в Шумен подсъдимият по време на обедна среща с приятелката си в жилището му я умъртвил чрез удушаване, след което ѝ нанесъл и множество порезни рани.

Съдебният състав постанови наказанието да се търпи при първоначален "специален“ режим.

С присъдата съдът уважи изцяло предявените пет граждански иска от родителите и сродниците на пострадалата на обща стойност 485 727.28 евро, равностойни на 950 000.00 лева, както и държавна такса върху уважения размер на гражданските искове в размер на 19429.09 евро, равностойни на 38 000 лева.

Подсъдимият ще трябва да заплати и разноски по делото в размер на 7419.07 евро, равностойни на 14510.00 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред АС - Варна в петнадесет дневен срок от днес.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!