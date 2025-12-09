Доживотен затвор за мъжа, разчленил и изхвърлил тялото на приятеля си в шахта в София

Булфото

Софийски градски съд призна за виновен на първа инстанция Веско Вълчинов за умишленото убийство на свой приятел през лятото на 2023 година. Той е осъден на „доживотен затвор“ при специален режим и ще трябва да изплати обезщетение в размер на 500 хиляди лева на близките на жертвата.

За убийството стана ясно на 12 август, когато беше открита част от разчлененото тяло в канализация в центъра на София, близо до ул. улица „Георги С. Раковски“. Тя беше задръстила канала и това стана повод за откриването ѝ.

Малко след това Веско Вълчинов беше задържан на Витоша – където, заровени в чували, бяха открити и останалите останки от тялото на убития.

От решението на съда става ясно, че убийството е било извършено по особено жесток начин. Веско Вълчинов е умъртвил приятеля си с помощта на метална гира, тежаща близо 4 килограма. Той е нанесъл 8 отделни удара в областта на главата „със значителна сила и бруталност“.

Това сочи за „проявени изключителна ярост и ожесточение при отнемането на живота му“, предаде бТВ.

