Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
Пиксабей
Тецуя Ямагами, съден за убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през юли 2022 г., днес беше признат за виновен и получи присъда доживотен затвор, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Убийството на Абе предизвика шок по света.
Четиридесет и пет годишният днес Ямагами беше обвинен за убийството оттеглилия се от поста две години по-рано бивш премиер на предизборен митинг на 8 юли 2022 г. в град Нара, близо до Киото. Мъжът беше арестуван на местопрестъплението, след като стрелял със самоделно оръжие срещу Абе по време на речта му на предизборната проява.
В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен. Прокурорът поиска доживотен затвор, определяйки престъплението като безпрецедентно в следвоенната история на страната. Той се аргументира и с изключително тежките последици на деянието върху обществото.
В Япония тази присъдата доживотен затвор дава възможност за условно освобождаване, макар че много от осъдените умрат в затвора, казват експерти.
Престъпленията с използване на огнестрелно оръжие са изключителна рядкост в страната и убийството на Шиндзо Абе причини тежка травма.
Фактът, че извършителят е бил ядосан на Абе за предполагаемите му връзки с Църквата на обединението, известна като "сектата на Мун", предизвика проверка на практиките на тази религиозна организация, обвинена в упражняване на финансов натиск върху своите последователи, както и на връзките й с японските политически среди.
