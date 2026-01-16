Доживотни присъди грозят заподозрени за организирано от Русия изпращане на колети с експлозиви

Пекселс

Петима мъже, които са обвиняеми в Полша за участие в организиран от Русия заговор за саботаж за изпращането на колети с експлозиви във Великобритания, САЩ, Канада и други страни, може да бъдат осъдени на доживотен затвор, ако бъдат признати за виновни, съобщи днес прокуратурата, цитирана от Ройтерс.

Четирима украински граждани и един руснак са обвинени „за действия в полза на разузнавателните служби на Руската федерация“, се казва в изявление на Националната прокуратура на Република Полша, предаде БТА.

До момента няма коментар от Москва, която редовно отхвърля обвиненията за увеличаване на саботажите в региона след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Русия заяви, че Западът се опитва да разпали антируски настроения.

Петимата мъже са обвинени, че са извършили или подготвяли актове на саботаж срещу логистична и авиационна инфраструктура, се казва в изявлението на прокуратурата.

Един от тях – идентифициран като Владислав Д., е планирал да подготви пратки със скрити запалителни устройства и експлозиви и да ги предаде за изпращане във Великобритания и Полша, добавя прокуратурата.

Друг от обвиняемите – Вячеслав К., е планирал „бъдещи саботажни действия“, включително изпращане на две тестови пратки в САЩ и Канада.

Трети обвиняем – Владислав Б., е обвинен, че е получил, гарантирал сигурността и транспортирал прати между столицата на Литва Вилнюс и централния град Каунас, се посочва в изявлението.

Прокуратурата заяви, че е представила пет обвинителни акта пред съда, който сега трябва да разгледа случая.

„Обвиняемите са изправени пред доживотни присъди“, заяви говорител на прокуратурата.

Заговорът за саботаж доведе до детонирането на три пратки в куриерски складове във Великобритания, Германия и Полша през 2024 г., каза запознат с полското разследване пред Ройтерс миналата година.

Той уточни, че самоделните взривни устройства, направени от коктейл от химически вещества, включително силно реактивен магнезий, са били скрити в масажни възглавници, които са били изпратени в пратки с козметика и секс играчки.

Миналата година Литва след отделно разследване заяви, че взривовете на колети, транспортирани с куриерската компания Ди Ейч Ел (DHL), са били организирани и наблюдавани от руски граждани с връзки с руското военно разузнаване.

На шести заподозрян – руския гражданин Ярослав М., все още не са повдигнати обвинения.

Полша прави опити той да бъде екстрадиран от Азербайджан, посочи прокуратурата.

