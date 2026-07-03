Драганов: По нашето Черноморие вечерята е с 30 евро по-евтина от Гърция

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Професор обясни защо българите трябва да отмарят на родното море, а не на това в Гърция.

В края на юни сметките на туристическия бранш показват тревожна тенденция - с 35% по-малко туристи по Северното Черноморие в сравнение със същия месец на миналата година.

"Картината" ни я показват през нощта. Когато сме извън сезон и няма чадъри, няма шезлонги... Има време, в което започва подготовката и обикновено това е през месец април . Вече през май започват да се разполагат чадърите, няма никой, всички учат, никой не си взима отпуск и вече имаме това време, в което имаме 740 000 ученици, които вече са във ваканция, както и техните родители, те са 1,4 млн.

И баба, и дядо, които са около 3 млн. - имаме над 4,8 млн. души, които от вчера могат да си вземат отпуск и да пътуват ", каза директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов в студиото на " България сутрин ". Той подчерта, че "откъдето и да погледнем, Черноморието ни е пълно".

"От 9,5 млн. пътувания на българите в чужбина, до 1,5 млн. са пътуванията в Гърция, като трябва да се знае, че тези, които пътуват до южната съседка, има около 400 000, които работят там. Те гледат възрастни хора, работят в селското стопанство, в туризма, много от тях имат собственост - хотели, ресторанти, къщи. А много от тях отиват просто да пият кафе. Имаме 27 млн. пътувания на българи в България - кой е в Гърция?", попита Драганов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Стабилен пазар и цени Според него туризмът у нас стои изключително стабилно.

"Ако погледнете задръстването на магистралата в събота и неделя, то тогава имаме около 350 хиляди пътувания по трите магистрали. Едната е натоварена със 70 хиляди, другата с 50 хиляди, а третата - 40 000 пътуващи. Имаме около 1,2 млн. гърци, които влизат у нас. Грешката е в този, който прави бизнеса. Ние няма тепърва да учим бизнеса как се пълни хотел. Ние сме в тежка конкурента борба. Аз това, което виждам, са пълни заведения", подчерта Драганов.По думите му пазарът диктува цената.

"Ако видиш, че пазарът върви на определена цена, то ти я държиш, но когато видиш, че не върви - правиш намаление. По-добро от Гърция е Женева, а най-доброто е Осло, показва го класация. Имаме и класация, която казва къде колко струва вечеря за двама - в България се пада 73-75 евро, а в Гърция се движи около 104 евро. Сравнява се и нощувка в тризвезден хотел за двама за две нощи - у нас една нощувка се движи в рамките на 65-70 евро, в Гърция е над 200 евро", добави Драганов.

Нефтените петна по Черноморието ни "Информацията се появи преди 2-3 седмици и изведнъж морето се напълни. Това означава, че не нефтените петна движат почиващите, а това, че децата излязоха във ваканция. Сега е по-евтино, отколкото ще стане през следващите месеци, защото сега сме в средния сезон.

Той ще продължи до 25 юли, след това цените ще скочат с 30%, а от 25 август цените ще паднат. А вече след 15 септември са с 50% по-евтини от това, което ще бъде през август", поясни той.От думите на Драганов стана ясно, че преди 4 години България е имала около 4 000 чуждестранни работници.

"След това станаха 7 000, миналата година бяха 11 хиляди, а тази година - 14 000. Имаме 350 000 българи, които работят. Произвеждаме страшно много кадри. Обслужват ни прекрасно в Гърция, Кипър, Германия. На който и круиз да се качите, виждате българи. А от всички 13,5 млн., които влязоха в България миналата година, нямаме оплаквания към абсолютно нищо", категоричен бе той.

Попитан дали има достатъчно реклама за България, Драганов отговори: "Направихме Giro d'Italia, спечелихме "Евровизия" - аз от моето детство не помня толкова огромна рекламна кампания. Статистиката до май месец показва, че имаме над 1 млн. влезли туристи, за юни имаме 1,5 млн., този месец нахвърляме 2 млн.".

Редактор "Екип на Петел",

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