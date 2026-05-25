Драганов: Трябва да мислим как ние можем да използваме "Евровизия", за да направим многомилионен приход

Някой да плаща по 5000 евро за нощувка по време на "Евровизия" е пълна фантасмагория. В това е категоричен Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Според него средната цена за нощувка около "Евровизия" няма да бъде повече от 100 евро на легло на човек. Той даде пример с нощувките във Виена тази година около музикалния конкурс:

"Всичко, което беше по-скъпо, не беше продадено. Те казаха, че по-богатите хора, които ползват високата категория, просто не са били по време на това събитие и те са останали празни".

По думите му очакванията са за средно по 3000 души на ден, дошли от чужбина за конкурса:

"Това са 3000, които са дошли специално за събитието. Самото събитие иска да има още около 4000 места, единични стаи, главно за хора, които са свързани със самата програма и организация, т.е. хора, които те ще поканят от телевизии, изпълнители, всички снимачни екипи, експерти, журита и т.н. Ние разполагаме с тези легла. Ние разполагаме с много повече легла. Ще има совалки до Боровец, до Пловдив, така че никой няма да остане на улицата".

В предаването "12+3" Румен Драганов изказа мнение, че Бургас е най-подходящият град да посрещне събитието:

"Аз разглеждам това събитие като възможност да се даде един голям тласък за развитие на един регион. София стои много добре, София има всичко - тя има залата, има летището. Най-лесно е да бъде София. София ще има туристите. Но ние ако искаме да тласнем морето - тук са Варна и Бургас, споменах и Слънчев бряг, който трябва да изгради зала. Ако сме супер политици и разбираме за какво става въпрос - това щеше да бъде Слънчев бряг и веднага щеше да започне строителството на една зала".

Според него има време това да се случи: "Има технологии, има начини и, ако искаме действително да направим много пари, трябва да развием нещо за в бъдеще".

По думите му ако направим една такава инвестиция, тя в бъдеще ще носи много милиони за страната.

"Смисълът на "Евровизия" не е 4 дни с по 3000 души, а смисълът на "Евровизия" е да разгънем един район така, че той да може да се използва целогодишно и Бургас да бъде видян не като морска столица, а като културна столица на Европа".

Според него това трябва да бъде мисленето в България - как ние можем да използваме инструмента "Евровизия", за да направим многомилионен приход, много по-голям от този, който би дошъл от елементарно мислене - да не похарчим пари, а да минем метър. Драганов напомни също, че София и без това е задръстена вече от туристи.

Според него такова събитие в Бургас няма да навреди на туристическия сезон през лятото.

"България сега се отваря за големите концерти на света, т.е. "Евровизия" трябва да бъде първа стъпка. Това трябва да стане мултиплициращо събитие, което да даде силен тласък на българския туризъм за в бъдещи периоди, за да може ние да напълним Черноморието с много повече туристи и да напълним страната с много повече туристи, което ще се случи. И "Джиро д'Италия", и това чудо, което се случи на "Евровизия", във всички случаи те ще доведат повече туристи. Мисля, че много българи видяха за пръв път страната си колко е красива и ще се радвам много ако един от тези, които мрънкат, спре".

Драганов посочи още, че Бургас трябва изключително много да наблегне на организацията на таксиметровите шофьори - с или без "Евровизия". И обясни:

"Копърки" ще руинират целия български туризъм, т.е. тази практика, която я има по Черноморието - качваш се и плащаш колкото ти поискат, това трябва да се прекъсне, независимо дали ще има "Евровизия", или няма да има. Трябва да разберат тези хора, че не могат да паразитират на труда на хората, които се занимават с туризъм и някой да ги причаква тук-там по ъглите и да им обира портфейлите. Просто това не може да стане".

