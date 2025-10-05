Драго Чая: Моля се, като ме няма да липсвам поне на един човек

Кадър Фб

Драго Драганов Чая написа много силен пост в социалната мрежа и разкри душата си:

За толкова години… само това! Работата ми. Нищо друго не успях да постигна, да спечеля, да обикна… Работа, работа, работа. Тя ме спасява. Тя ми е смисълът.

Добър вечер, уважаеми зрители. Всичко, което имам в този живот, е щастието да се гледаме право в очите!

Храчките и потупванията по рамото са част от играта. От години не им обръщам никакво внимание. Живея заключен в собствения си свят и единственото, за което се моля, е да не преча на никого и някой ден, като ме няма, да липсвам поне на един-единствен човек.

Заваляха коментари:

Ти, Друже, ти, точно ти, който ме гледаш право в очите! Ти си страхотен човек с огромна душа, ти приятелю ще липсваш … оооооо, само как ще липсваш! И не ти е останало само работата, имаш и приятели, които знаят, че си човек за обичане и уважение.

Драго, в този тъжен свят хората с отворено съзнание са като чужди елементи! Ти си светлина от екрана за много хора! Бъди здрав

Е ,Драго, как може да те забрави човек? Ти си като легенда в телевизията и нейната история! Като кажа "Драго Чая" и всеки човек знае за кого става въпрос. Благодаря ,че имаше време, когато работихме заедно и се забавлявахме между емисиите! Ти постигна целите си много последователно и сега от екрана ни гледа един зрял, елегантен и харизматичен професионалист! Бъди здрав и благословен!

Знаеш ли, Драго, даваш ли си сметка колко значим си всичките тези години за хиляди хора пред екран и събития? Раздаваш се! Не унивай, приятелю, всеки има малко по-тъжни нотки на тона в дните си. Горе главата!

Постигнал си - спечелил си мъдрост, а покрай нея и тази печал... няма как, едното върви с другото. Щастието те очаква.

Е, Драго, ти си човек, който остава следи, на близки и на не толкова...страхотен си и след много, много години би липсвал на много хора! Много те обичам!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!