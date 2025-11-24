Драго Драганов призна за Лили Иванова

Кадър Фб

Драгомир Драганов най-после разкри причината за разрива му с Лили Иванова.

Това стана ясно от пост на звездния репортер Борислав Борисов.

Ето какво казва той:

Драго Чая ми беше на гости. Той е институция в телевизията. Още като се видяхме отидохме до квартално магазинче и Драго искаше кафе да си вземе. И мъжът го разпозна и го попита дали не иска и Чай 😀

Неговото предаване “Чай” го няма от години, но всеки си го спомня. Разказва как е правил революция в телевизията тогава.

Говорихме си и за Лили Иванова и защо вече не комуникират. Както знаете, Драго и Лили Иванова са били близки приятели и дори имат дуети заедно. Оказва се, че Драго е приел навремето да бъде водещ на концертите на Планета Пайнер и това е довело до разрив в техните отношения.

Иначе Драго е свалил над 50 килограма, което е впечатляващо. И живее различен живот - чувства се щастлив. Има много приятели и е влюбен. Какво по-хубаво от това?

