Драго Симеонов: Почивай в мир, легендо!

Драгомир Симеонов изрази мъката си за Васил Кожухаров:

Тази снимка на знаменития Васил Кожухаров е правена вкъщи.

Почивай в мир, легендо!

(казано ти знаеш с какъв глас), пише той.

Почина Васил Кожухаров, гласът от всички култови филми и дублажи от времето на VHS касетите, които гледахме като деца. Тъжната новина съобщи във фейсбук актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли!

