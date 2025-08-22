Драго Симеонов: Почивай в мир, легендо!
Драгомир Симеонов изрази мъката си за Васил Кожухаров:
Тази снимка на знаменития Васил Кожухаров е правена вкъщи.
Почивай в мир, легендо!
(казано ти знаеш с какъв глас), пише той.
Почина Васил Кожухаров, гласът от всички култови филми и дублажи от времето на VHS касетите, които гледахме като деца. Тъжната новина съобщи във фейсбук актрисата Милена Живкова.
"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли!
