Драгомир Драганов ще свири дербито на Варна

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Членът на Варненската съдийска комисия Драгомир Драганов ще ръководи дербито на морската столица между Черно море и Спартак в неделя от 19:00 часа на "Тича", съобщи сайтът на БФС.

Ето и всички съдийски назначения за 2 кръг на efbet Лига, сезон 2026-2027:

24 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Ичко Лозев Лозев

25 юли 2026 г., събота, 19:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Йорданов Колев

25 юли 2026 г., събота, 21:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любомир Николаев Вушовски

СН: Александър Костадинов Костадинов

26 юли 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Крумов Виделов

26 юли 2026 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Георги Владимиров Игнатов

27 юли 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Василев Йорданов

27 юли 2026 г., понеделник, 21:15 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Цветан Георгиев Георгиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Редактор "Екип на Петел",

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