Драгомир Драганов ще свири дербито на Варна
Снимка уикипедия, Dfotev
Членът на Варненската съдийска комисия Драгомир Драганов ще ръководи дербито на морската столица между Черно море и Спартак в неделя от 19:00 часа на "Тича", съобщи сайтът на БФС.
Ето и всички съдийски назначения за 2 кръг на efbet Лига, сезон 2026-2027:
24 юли 2026 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Ичко Лозев Лозев
25 юли 2026 г., събота, 19:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Ботев Враца
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Йорданов Колев
25 юли 2026 г., събота, 21:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любомир Николаев Вушовски
СН: Александър Костадинов Костадинов
26 юли 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Тодор Недялков Киров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов
26 юли 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Георги Владимиров Игнатов
27 юли 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Михаел Петков Павлов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Василев Йорданов
27 юли 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!