Драконови мерки за сигурност заради Тръмп на финала на US Open

Финалът на US Open вече закъснява с повече от половин час, а причината е присъствието на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ обяви, че ще присъства на мача още преди няколко дни, но това по никакъв начин не помогна на организаторите да си свършат работата според планираното и все още има много зрители, които не са заели своите места на централния корт за сблъсъка между Яник Синер и Карлос Алкарас, пише Tennis.bg.

Извънредните мерки за сигурност пък доведоха до масово струпване на хора край "Артър Аш", тъй като преминаването през входовете става изключително бавно. Парадоксът е, че самият Тръмп зае своето място на корта преди близо час, а самите Синер и Алкарас несъмнено ще бъдат повлияни от извънредната ситуация, тъй като са планирали целия си подготвителен процес около един начален час, който вече е тежко пресрочен.

