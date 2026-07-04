Драма с дузпи прати Египет на 1/8-финал на Световното

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Националният отбор на Египет си осигури място на 1/8-финалите на Световното първенство след драматичен сблъсък срещу Австралия, решен след изпълнение на дузпи. Двата тима сътвориха истински трилър на терена, който не излъчи победител в редовното време и продълженията, завършвайки при резултат 1:1, преди фараоните да покажат по-здрави нерви при наказателните удари, предава Гонг.

Двубоят предложи огромно напрежение и куп интересни моменти пред двете врати. Египтяните започнаха силно и Омар Мармуш изпусна отличен шанс веднага след почивката, стреляйки на косъм встрани от целта. Австралия обаче отвърна на удара и изравни в 55-ата минута, когато след центриране на О'Нийл от фаул, Мохамед Хани нещастно прати топката в собствената си мрежа. Този автогол се оказа исторически, превръщайки се в 13-ия от началото на Мондиал 2026, а Хани изравни антирекорда на българина Иван Вуцов от 1966 г. с два автогола в един шампионат.

В оставащото време до края и двата тима имаха своите шансове. Австралийският страж Бийч направи феноменални спасявания след удари на Рабия и Мохамед Салах, докато Хари Сютър бе истинска стена в отбраната на "кенгурутата". Секунди преди края на продълженията селекционерът на Австралия предприе изненадващ ход, като замени блестящия Бийч с Матю Раян специално за дузпите.

При рулетката на наказателните удари обаче Египет показа по-добра концентрация. Сютър пропусна първата дузпа за австралийците, докато за африканския тим Сабер, Рабия и Салах демонстрираха класа и хладнокръвие, за да изведат своя отбор напред към следващата фаза на турнира.

С този успех Египет продължава към елиминациите, демонстрирайки характер в най-решаващите минути. Австралия напуска надпреварата с високо вдигната глава след мъжка битка, но в крайна сметка спортното щастие и по-големият опит на фараоните се оказаха решаващи за крайния изход на този оспорван двубой.

Редактор "Екип на Петел",

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