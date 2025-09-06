Драма в мач във Втора лига, играч си глътна езика

снимка: Пиксабей

Драма се разигра на мача от Втора лига между Спартак (Плевен) и Хебър (Пазарджик) във Втора лига.

В началото на срещата при рутинно единоборство във въздуха, Марио Дадаков от гостите от Пазарджик е бил ударен с бутоните в главата от противников състезател, съобщава "Марица".

Вследствие на сблъсъка играчът на "гробарите" си е глътнал езика, предаде Спортал.

Първи на помощ дошъл старши треньорът на Хебър Николай Митов, който се намесил решаващо. Бившият наставник на Левски успял да извади езика на Марио Дадаков, а веднага след това футболистът бил откаран с линейка в плевенската болница, където ще остане под наблюдение.

