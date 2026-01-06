Драматург: Ако всички сме обединени, ще осигурим ярко бъдеще на България

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Станислава Ризова е категорична, че кризата у нас ще се задълбочава. Драматургът смята, че повече от всякога се нуждаем от едно стабилно правителство, и в този ред на мисли депутатите и въобще хората трябва да решат какво правят хората, които ни управляват. Защото според Ризова народът е изгубил доверие, а парламентът е олекнал в очите на българите.

Това, което наистина трябва да се случи, е при едни такива избори всички да гласуват или поне по-голяма част от обществото да излезе да гласува. Смятам, че именно след тези протести, които видяхме, обществото вече ще даде своя глас, коментира тя.

Станислава призна още, че подкрепя машиното гласуване, въпреки че и то може да бъде манипулируемо.

Тя добави, че нейното поколение и въобще поколенията след тях, които са по-малки, именно заради тези неща не са искали да гласуват и са казвали, че е безсмислено да упражняват вота си, защото няма да видят никаква промяна.

Обаче в крайна сметка именно с тези протести ние видяхме, че промяна може да стане и че редно всички заедно, когато сме така обединени, да подходим към това България да има едно по-ярко въобще бъдеще. За да не си тръгват хората в чужбина и да не напускат младите страната, допълни по Нова Тв Ризова.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!