Драстичен скок на таксите за административни и технически услуги в българска община

Пиксабей

Община Велико Търново планира значително увеличение на всички такси за административни и технически услуги за гражданите и бизнеса. Повишението е от 60% до 16 пъти за различните услуги.

Искането си до общинските съветници кметът Даниел Панов е мотивирал с необходимостта от актуализирането на цените на услугите с цел тяхното осъвременяване и достигане до актуални пазарни стойности с оглед натрупаната инфлация, предаде БНР.

Например промяната в адресната регистрация от 3 лева става 6 лева. За издаване на скица за недвижим имот като обикновена услуга в рамките до 7 работни дни цената от 12 става на 20 лв., а при експресна услуга тарифата се увеличава с 20 лева и става 70 лева.

10 пъти се увеличава финансовата тежест за желаещите да бъдат настанени в общинско жилище. За картотекирането им и издаването на настанителна заповед таксите се вдигат от 2 на 20 лева.

При таксиметровите шофьори за различните разрешителни и наем за стоянки допълнителният разход е около 150 лева. Вдигат се и цените на платеното паркиране във Велико Търново. Досега таксата за половин час беше 50 ст., става 75 ст. А за един час се вдига от 1 на 1,50 лв.

16 пъти се увеличават таксите за ползване на семейните гробни места и става 160 лева.

Трикратно есе увеличава таксата на час за ползването на голямата зала на община Велико Търново за различни мероприятия.

Таксата за стопаните на домашни любимци досега беше от 2 до 20 лв. в зависимост от населеното място. Става единна от 30 лева.

Предстои предложението да се гласува на ноемврийската сесия на общинския съвет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!