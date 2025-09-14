Драстичен воден режим за 13 села в община Елена

Снимка: Пиксабей

13 села в община Елена от утре са на драстичен режим на водоподаване. В две от селата, които са на самия язовир "Йовковци", вода в чешмите ще има два дни в седмицата за по един час.

Новият воден режим се въвежда след значителното намаляване на нивата на местните водоизточници.

Въпреки че са до питейния язовир "Йовковци", еленските села Средни колиби и Раювци се захранват от местни кладенци и с новия режим вода в чешмите ще има само във вторник и петък от 10 до 11 ч.

Двете села се издържат от туризъм.

В село Крумчевци вода ще има в понеделник и четвъртък от 18 до 20 ч.

През ден вода ще се подава в село Попска от 17 до 20 ч. и в село Майско от 19 до 21 ч. Жителите на Майско отново се готвят за протести.

С ограничено водоподаване, макар и по-облекчено, са още селата Буйновци, Петковци, Попрусевци и няколко махали, които са със статут на улици в самия град Елена, предава БНР.

Въведени са забрани за ползване на питейната вода за напояване, пълнене на басейни и миене на автомобили.

