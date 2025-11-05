Драстична е разликата в цената на любима храна на пазара и в магазина

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Сезонът на туршиите започна, но тези, които искат да си направят любимото кисело зеле, бяха неприятно изненедани от разликата в цените. На пазарите тя е 1.20 лева за килограм, докато в магазините стига и надвишава 2 лева. Въпреки това българинът трудно може да бъде лишен от тази диетична зимна храна.

Като цяло се наблюдава тенденция хората да купуват зеле от пазара, тъй като е по-чисто и българско. Това поне заявиха купувачи в Благоевград.

Продавачка пък разкри, че спадът в цените се дължи на по-голямата продукция и по-голямото търсене.

Според нея потребителите масово купуват зеле, корнишони, карфиол и червени чушки.

Срещат се и такива, макар и рядко, които не слагат кисело зеле, а залагат на изпитаната туршия с кисели краставички, камби и моркови, стана ясно от репортаж на БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!