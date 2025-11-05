Драстична е разликата в цената на любима храна на пазара и в магазина
Сезонът на туршиите започна, но тези, които искат да си направят любимото кисело зеле, бяха неприятно изненедани от разликата в цените. На пазарите тя е 1.20 лева за килограм, докато в магазините стига и надвишава 2 лева. Въпреки това българинът трудно може да бъде лишен от тази диетична зимна храна.
Като цяло се наблюдава тенденция хората да купуват зеле от пазара, тъй като е по-чисто и българско. Това поне заявиха купувачи в Благоевград.
Продавачка пък разкри, че спадът в цените се дължи на по-голямата продукция и по-голямото търсене.
Според нея потребителите масово купуват зеле, корнишони, карфиол и червени чушки.
Срещат се и такива, макар и рядко, които не слагат кисело зеле, а залагат на изпитаната туршия с кисели краставички, камби и моркови, стана ясно от репортаж на БНТ.
