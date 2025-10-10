Драстично поевтиняване на водата за напояване

Пиксабей

Промени в Закона за водите ще дадат възможност водата за напояване да поевтинее шест пъти и земеделците да плащат по две стотинки и половина за кубик, вместо досегашните 15 стотинки. Очаква се "Напоителни системи" да получи още тази година средства от държавния бюджет заради услугата по доставка на вода за напояване, което ще доведе до намаляването на цената за потребителите. Това стана ясно при откриването на реконструирания участък на магистрален напоителен канал край Хасково, предаде БНР.

На откриването присъства премиерът Росен Желязков и еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен. Очаква се през следващата една година към поливната земя у нас да се приобщят още един милион декара, каза премиерът:

"Програмата, която имаме, с финансиране от държавния бюджет през следващите години, ще даде възможност общо площите да достигнат до 2,4 милиона декара. Това е много ясен знак за политиката на държавата за развитието на земеделието".

Еврокомисар Хансен приветства усилията на българското правителство и земеделците да се справят с предизвикателствата на климатичните промени и да осигуряват продоволствената сигурност на Европа. Той подчерта, че прави европейската си обиколка преди дебатите по новата обща селскостопанска политика за следващия програмен период:

"Днес съм тук не само за да открия този инфраструктурен обект, но и за да участвам в дискусия със земеделските стопани. За мен това е много важно — да посетя държавите членки и да дискутирам не само с политиците, но и със земеделските стопани, за да обясня подробностите. Мога да кажа от опит, че това е много е помогнало в редица държави, които съм посетил, преди да дойда в България".

