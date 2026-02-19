реклама

"Дръзки" и хеликоптерът на ВМС прекратяват търсенето на рибарите

19.02.2026 / 16:01 2

снимка: ВМС

Фрегатата "Дръзки" и хеликоптерът от авиобазата на ВМС са освободени от участие в операцията по издирване на риболовния кораб, който вчера изчезна от радарите край Маслен нос.

В района са локализирани нефтени петна и отломки, но все още не потвърдено те да са от издирвания кораб.

Очаква се официално съобщение от Морския координационен център за прекратяване на операцията, предаде Радио Варна.

kjk (преди 8 минути)
Рейтинг: 183722 | Одобрение: 19372
Хората Титаник откриха на 3795 метра дълбочина,нашите военни май се оплетоха на 30-40 метра!!!;):errm:Гняв
уйчо (преди 12 минути)
Рейтинг: 124368 | Одобрение: 7198
А от брега доброволците търсят ли още?

