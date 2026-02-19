"Дръзки" и хеликоптерът на ВМС прекратяват търсенето на рибарите

снимка: ВМС

Фрегатата "Дръзки" и хеликоптерът от авиобазата на ВМС са освободени от участие в операцията по издирване на риболовния кораб, който вчера изчезна от радарите край Маслен нос.

В района са локализирани нефтени петна и отломки, но все още не потвърдено те да са от издирвания кораб.

Очаква се официално съобщение от Морския координационен център за прекратяване на операцията, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!