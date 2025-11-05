Дробаров: Очаквам Черно море да се върне към победите в Бистрица

Стопкадър: Ютуб

Централният защитник на Черно море Влатко Дробаров очаква да се представят на ниво срещу ЦСКА 1948 в неделя и да надделеят като гости.

Съперникът има доста силни играчи и подреден отбор, но Черно море се превърна във фактор в първенството през последните години и всеки ни уважава. Това обаче не означава да се отпуснем, и предвид ситуацията, че нямаме победа в три срещи поред, трябва да натиснем още повече, и да дадем повече от сто процента от себе си да спечелим мача. Надявам се да успеем да го направим, заяви Влатко.

ЦСКА 1948 не е от удобните ни съперници, и винаги е тежко и неприятно срещу тях. Имало е обаче мачове, в които ги победихме, както този в Бистрица миналата есен, когато спечелихме с 4:0. Сега не очаквам подобен резултат, но поне да измъкнем трите точки. Иначе целта на Черно море през този сезон е да се класира отново в Топ 4 и да играе в Европа, допълни Дробаров.

