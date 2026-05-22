Дрогиран 18-годишен с БМВ се заби във варненско Рено

илюстрация: Булфото

18-годишен шуменец, седнал зад волана на БМВ след употреба на наркотични вещества, предизвика катастрофа, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Пътнотранспортното произшествие станало на 21 май около 09:20 часа на кръстовище, образувано от улиците „Индустриална“ и „ Строител“ в Шумен. Ударили се лек автомобил БМВ с шуменска регистрация и Рено с варненска регистрация. При катастрофата са нанесени само материални щети, предава Шум бг.

При отработване на произшествието и проверка на водачите за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества и техни аналози е установено, че 18-годишен шуменец, който управлявал немското возило, е с положителна на бензодиазепини проба.

Младежът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление по чл. 343 Б ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!